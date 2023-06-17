حنان العتر توضح كيف تجسست اسرائيل على زوجها جمال خاشقجي

كشفت السيدة حنان العتر السيدة الوحيدة التي كان الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي مرتبطا بها قبيل وفاته ان اسرائيل تجسست عليه مما اصابها بـ "ضرر بالغ من خلال الفقد المأساوي لزوجها واستلاب سلامتها وخصوصيتها وحريتها"

وقالت حنان العتر ارملة الاعلامي السعودي الراحل انها تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة NSO التي اكدت انها استخدمت برنامج للتجسس على رسائلها في الأشهر التي سبقت مقتل زوجها.

وتهربت الشركة الاسرائيلية NSO عن الرد على الدعوى، كما فعلت في مرات سابقة عندما رفع متضررون دعاوى قضائية ضدها ، وزعمت في مناسبة سابقة عدم استخدام اجهزتها التجسسية ضد خاشقجي على الرغم من شهرتها في عرض تقنيات التجسس الخاصة بها للبيع لوكالات المخابرات وجهات إنفاذ القانون حول العالم.

وفرضت الحكومة الأميركية قيودا على التعامل مع NSO بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في الوقت الذي تواجه الشركة الاسرائيلية قضايا بالعشرات بسبب خدماتها التجسسية، بما في ذلك إجراءات من شركة "آبل" وشركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتس آب".

وانتقلت حنان خاشقجي الى الولايات المتحدة لمتابعة قضية زوجها عن كثب حيث كان الصحفي الراحل يعيش في اميركا ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، قبل أن يقتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.