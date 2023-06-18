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حوالي 100 قتيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالهند

تاريخ النشر: 18 حزيران / يونيو 2023 - 07:20
مستشفى مكتظ في الهند
مستشفى مكتظ في الهند

توفي نحو 100 شخص نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة  وموجة حارة شديدة في شمال الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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وأشار مسؤول هندي محلي إلى نقل ما لا يقل عن 400 شخص إلى مستشفى المنطقة في ولاية أوتار براديش في باليا في الأيام الثلاثة الماضية وذلك إثر شكاوى من الحمى وضيق التنفس اضافة إلى مضاعفات صحية أخرى، لافتا إلى أن معظمهم تجاوزوا الستين من العمر.

وبين جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين في باليا إن جميع الذين نقلوا للمستشفيات كانو يعانون من بعض الأمراض حيث تفاقمت حالتهم تحت الحرارة الشديدة، منوها إلى أن معظم الوفيات ناجمه عن نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إسهال.

وبحسب الأرصاد الجوية الهندية فقد تم تسجيل درجة الحرارة القصوى في باليا، شمال البلاد عند 42.2 درجة مئوية في يوم الجمعة، وهو 4.7 درجة فوق المعدل الطبيعي لها.

 

كلمات دالة:الهنددرجات الحرارةالحمىضيق التنفس

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