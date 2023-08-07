خارطة طريق جديدة لإنهاء القتال.. اشتباكات عنيفة في الخرطوم وأم درمان

أعلنت الحكومة السودانية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء القتال واستعادة الاستقرار والأمان في البلاد، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم وأم درمان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقدم مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خارطة طريق مقترحة للحكومة السودانية لإنهاء الحرب، تتضمن فصلًا بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بهدف وقف الاشتباكات القائمة بينهما.

كما تركز الخارطة على تحقيق تسوية سياسية للأزمة، مما يُفتح الباب أمام عملية سياسية لإيجاد حل سلمي ودائم للأوضاع الصعبة في البلاد.

وتحتوي الخريطة أيضًا على آليات لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب وضمان حماية وسلامة المدنيين المتأثرين بالنزاعات.

ميدانيا قامت طائرات حربية تابعة للجيش بقصف نقاط انتشار قوات الدعم السريع في مناطق سوبا شرق وحي اللؤلوة بالريف الشرقي للعاصمة، حيث أدى هذا القصف إلى ارتفاع أعمدة الدخان الكثيفة من الموقعين المستهدفين.

في الوقت نفسه، يواصل طيران الاستطلاع تحليقه في مناطق الاشتباكات، وتزايدت محاولات المضادات الجوية التابعة للدعم السريع للتصدي له بإطلاق النار.

وفي مدينة أم درمان، قام سلاح المدفعية من قاعدة كرري العسكرية شمال المدينة بقصف مواقع قوات الدعم السريع بقذائف المدفعية الثقيلة.

على الصعيد العسكري، أكدت قوات الدعم السريع استمرارها في السيطرة على مقر القيادة العامة للجيش والمطار الواقع جنوبي الخرطوم. وقال قائد ميداني ينتمي لقوات الدعم السريع إن أكثر من 90% من العاصمة تحت سيطرتهم.

