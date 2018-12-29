خالد بن سلمان: العساف والجبير إضافة كبيرة للعمل الدبلوماسي

السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، خالد بن سلمان

هنأ السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، خالد بن سلمان، أصحاب التعيينات الملكية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق التطلعات.

وأكد نجل العاهل السعودي وسفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن تعيين وزير الخارجية الجديد، إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عضوين في مجلس الوزراء، "هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة... ويخدم مصالح الوطن".