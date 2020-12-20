خالد بن سلمان: تجاوزنا كل الصعوبات وتحقق التوافق بين اليمنيين لأجل "حل سياسي شامل"

قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إن الرياض توصلت إلى "تحقيق توافق بين الإخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية".

وحسب صحيفة "عكاظ"، وصف خالد بن سلمان، في تغريدة على موقع "تويتر"، هذه الجهود السعودية لبلورة حل "سياسي شامل" في اليمن، بأنها تجاوزت "كل الصعوبات"، بجهود تمت بـ "أسلوب يحتذى به لحل الخلافات" من أجل إعادة "السلام والأمن والاستقرار" إلى الجار الجنوبي. وثمن "الاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات"، موجها لهم التحية من "أعماق القلب".

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدته قائلا "نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال".