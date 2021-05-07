خامنئي: الجهود الرامية للحفاظ على إسرائيل لن تكون مجدية

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن "عملية انهيار إسرائيل قد انطلقت وليس بوسع أحد وقفها".

ووصف خامنئي في كلمة باللغة العربية ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة "يوم القدس"، إسرائيل بأنها "ليست دولة بل قاعدة لممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين"، وتابع: "حركة انهيار النظام الصهوني بدأت ولن تتوقف.. والجهود الرامية للحفاظ على إسرائيل لن تكون مجدية".

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن توازن القوى تغير لصالح الفلسطينيين و"جبهة المقاومة" التي اكتسبت "قوة دفاعية وعسكرية ذاتية" و"الاكتفاء الذاتي في صناعة أسلحة فعالة"، مضيفا أن الوضع الأمني في إسرائيل "تعرض لهزائم متوالية ما يشكل فضيحة مدوية".

وتابع: "العدو الصهيوني بات أضعف من أي وقت مضى وجيشه الذي كان يقول إنه لا يقهر هو اليوم وبعد تجارب الحرب في لبنان وغزة تبدل إلى جيش لن يذوق طعم الانتصار".

وأعرب خامنئي عن قناعته بأن المساعي الرامية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية لن تحقق أهدافها، قائلا: "الحكومات الضعيفة لن تنتفع من العلاقات مع هذا العدو وسوف يعيث فسادا في أرضها وأموالها وأمنها".

ودعا خامنئي الفلسطينيين إلى انتهاج استراتيجية موحدة "بحيث يدافع كل جزء عن الآخر بالأساليب المتاحة حين يتعرض للضغط". (RT)