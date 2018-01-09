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خامنئي: اميركا واسرائيل ودولة خليجية والمتشددين في ايران بدعم الاحتجاجات

خامنئي: اميركا واسرائيل ودولة خليجية والمتشددين في ايران بدعم الاحتجاجات
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