خامنئي: معركتنا "عالمية" وليست مع حفنة مشاغبين

أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أن بلاده ستتصدى لمثيري الشغب، وستفشل مساعي دول الغرب لإسقاط النظام الإيراني.

وشدد خامنئي، على أن المواجهة الحقيقية هي مع العدو الأساسي، وقال: "معركتنا ليست مع حفنة مشاغبين في الداخل لكنها عالمية".

وأشار خامنئي، في كلمة له اليوم السبت، إلى أن مثيري الشغب سيدفعون ثمن أفعالهم.

وقال: "لقد افشلنا المشروع الأمريكي لضربنا، من خلال تواجدنا في العراق وسوريا ولبنان".

وبين خامنئي، أن أعداء بلاده يريدون من الاتفاق النووي، منع إيران من انتاج الأسلحة والمسيرات، التي تدافع بها عن نفسها، عندما يهاجمونها.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها، وأن المفاوضات لن تحل المشاكل معها، وساق على ذلك مثالا "قالوا لنا لديكم نشاطات نووية يجب أن تقللوها لكي نرفع العقوبات ولكن لم يلتزموا بتعهداتهم".

وتشهد إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات ومظاهرات، ذهب صحيتها المئات، وشعارات ضد المرشد الإيراني وقوات الباسيج والحرس الثوري، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.