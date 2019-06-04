خامنئي يتمسك بالبرنامج الصاروخي

رغم فتواه بتحريم السلاح النووي الا ان المرشد الإيراني علي خامنئي، تمسك بالبرنامج الصاروخي لبلاده واكد "إن طهران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخي".

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “الرئيس الأمريكي قال في الآونة الأخيرة إن إيران يمكنها تحقيق التنمية في ظل زعمائها الحاليين. هذا يعني أنهم لا يسعون لتغيير النظام… لكن هذه الحيلة السياسية لن تخدع المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني”.

وقال في مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على وفاة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية “أمريكا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية”.

وأعلن خامنئي رفض طهران عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض معها.