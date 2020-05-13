خامنئي يدعو للتحقيق في إطلاق صاروخ بالخطأ على سفينة إيرانية

دعا المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي، بإجراء تحقيق للكشف عن أبعاد حادث مقتل 19 جنديا بنيران صديقة، إثر إطلاق صاروخ بالخطأ على سفينة حربية إيرانية خلال مناورات في مياه الخليج.

وبعث خامنئي الثلاثاء، رسالة عزاء إلى القائد العام لجيش الإيراني اللواء “سيد عبد الرحيم موسوي” على خلفية مقتل الجنود في الحادث، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأعرب عن حزنه العميق جراء الحادث، وقدم التعازي لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وطالب خامئي المسؤولين المعنيين بإجراء تحقيق للكشف عن أبعاد هذا الحادث، وتحديد المقصرين المحتملين فيه، لمنع تكرار هكذا أحداث مضرة ومريرة.

وكانت قيادة القوات البحرية الإيرانية ، قد أعلنت أن 19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون بنيران صديقة، إثر إطلاق صاروخ بالخطأ على سفينة حربية إيرانية خلال مناورات في مياه الخليج، الأحد. (الأناضول)