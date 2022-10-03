خامنئي يعلق على الاحتجاجات: اسرائيل متورطة

خرج المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي لاول مرة معلقا على الاحتجاجات التي تجتاح بلاده باتهام الولايات المتحدة واسرائيل بالتورط في "المؤامرة" وذلك على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية متورطتان بالوقوف وراء الاحتجاجات الحالية في إيران عقب مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الاخلاق قبل ان تقوم بتعذيبها حتى فقدت حياتها



وقال خامنئي "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما".

وخلفت الاحتجاجات اكثر من 200 قتيلا ومئات الجرحى والمعتقلين، وفي وقت سابق اتهمت ايران اكراد ومعارضين يقيمون في العراق بالتحريض على الثورة ضد النظام الا انها وعكس الاتهام الشفهي قامت بسلسلة غارات وعمليات قصف على العراق