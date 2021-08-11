خامنئي يمهل رئيسي اسبوعا للقضاء على كورونا

أمهل زعيم الثورة الايرانية المرشد علي خامنئي، حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي والمسؤولين في بلاده أسبوعا واحدا لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا في إيران.

تاتي تحذيرات المرشد في ظل الارقام غير المسبوقة للاصابات التي اعلن عنها في البلاد، وسجلت إيران بداية الشهر الجاري 411 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 91,407 حالات، وهي الحصيلة الأكبر في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وشدد المرشد الإيراني في كلمة مسجلة توجه بها إلى الإيرانيين، أن أزمة كورونا تتصدر قائمة الأولويات في البلد مطالبا بضرورة تأمين المزيد من الجرعات من اللقاح للمواطنين.

وسجلت إيران، التي تعد أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية في حصيلة الوفيات اليومية اقتربت من 600 وفاة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 95 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4 ملايين و150 ألف مصاب.