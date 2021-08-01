خامنئ يعفو ويخفض مدة سجن مئات الايرانيين

اعلن الوقع الاعلامي التابع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي موافقته على اقتراح عفو أو خفض أو تبديل عقوبة 2825 من المدانين وفق أحكام المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

واشارت المصادر الى أن موافقة المرشد الأعلى جاءت بعدما تقدم رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، برسالة إليه اقترح فيها اتخاذ هذا الإجراء بحق 2825 شخصا من المدانين قضائيا، الذين ارتأت لجنة العفو المركزية أنهم مؤهلون للشروط المطلوبة.

يذكر أن الاقتراح نال موافقة خامنئي "بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير السعيد"، وفقا للبند 11 من المادة 110 للدستور.