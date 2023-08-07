خان محتجز في زنزانة قذرة وحقيرة

كشف احد محامي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، عمران خان، إن موكله محتجز في زنزانة صغيرة وحقيره قذرة، في خطوه تشير الى محاولة اهانه المسؤول السابق الذي يستعد للطعن في حكم بإدانته بالسجن لمدة 3 سنوات في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وقال المحامي نعيم بانجوتها ان خان ابلغه بوضعه في الدرجة الثالثة اي ان الزنزانة قذره وسيئة وصغيرة وأضاف : «إنها غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح حيث قال إنه يمتلئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء»، ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من «الدرجة الثانية» بها تلفزيون وصحف وكتب.

ويقبع خان في سجن أتوك على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالى 60 كيلومترا غرب إسلام أباد. واكد المحامي ان الفريق القانوني لخان سيقدم أيضا طلبا للسلطات لتوفير أوضاع أفضل له في السجن

وأوقف نجم الكريكت السابق في منزله، السبت، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقا إن إن دوافعها سياسية.

وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان 70 عاما السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.