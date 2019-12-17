خان ينسحب من قمة قطرية ايرانية تركية بعد بقاء ابن سلمان

انسب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، من المشاركة في قمة كان من المفترض عقدها في ماليزيا، الى جانب زعماء قطر وتركيا وايران وسيمثله في قمة كوالالمبور المقرر عقدها من 18 إلى 20 ديسمبر وزير الخارجية شاه محمود قريشي باكستان

ومن بين أبرز الزعماء المسلمين الذين يتوقع أن يحضروا القمة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بحسب صحيفة "The News" الباكستانية.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أن عمران خان ألغى الزيارة مباشرة بعد لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وقالت التقارير إن "المملكة العربية السعودية أثارت مخاوف جدية بشأن تصريح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي قال إن الدول الإسلامية في قمة كوالالمبور ستشكل منصة جديدة لتحل محل منظمة التعاون الإسلامي التي قال إنها فشلت في حل المشاكل التي يواجهها المسلمون في العالم".

كما ذكرت المصادر أن السعودية وحلفائها، بما في ذلك الإمارات والكويت والبحرين، يشعرون بالقلق إزاء وجود أمير قطر والرئيس التركي والرئيس الإيراني في القمة، ويخشون من تشكيل منتدى إسلامي جديد.

وبغياب رئيس الوزراء الباكستاني، يكون خان هو ثاني زعيم يتراجع عن المشاركة في هذه القمة الإسلامية المصغرة، بعد تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.