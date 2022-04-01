تعذر رؤيته في دول اسلامية: خبير سعودي يشرح حالة الجو قبيل تحري هلال شهر رمضان

كشف عقيل العقيل مختص الطقس في المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الجو، قبل تحري هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة،

واعلنت اندونيسيا وماليزيا عن تعذّر رؤية هلال شهر رمضان من مئة موقع رصد منتشرة في البلاد ، وقالتا ان الأحد أول ايام الشهر الفضيل كما اعلنت سلطنة بروناي واليابان ان الاحد اول ايام الشهر الفضيل

السعودية تتحرى الهلال

وقال العقيل، في مكالمة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إن الأجواء ستكون جيدة، وتساعد على رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وأضاف العقيل: “الجو اليوم مستقر على معظم مناطق المملكة والسماء صافية، ولا توجد سحب على معظم المناطق إلا على المرتفعات بشكل خفيف ومتفرق”.

فيديو | #الأرصاد: الأجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة والرؤية صافية لتحري هلال شهر رمضان مساء اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/x2aTBjOnRs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2022

وتابع: “الرياح تكون نشطة مع وجود بعض الغبار الخفيف في شرق المرتفعات فقط، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وعلى بعض الأجزاء من المدينة المنورة وتبوك”.