خبير سوداني يكشف: أرض سد النهضة ملك للسودان.. فيديو

أكد عضو سابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، أن بلاده منحت إثيوبيا الأرض التي أقيم عليها سد النهضة في العام 1902.

وقال الدكتور أحمد المفتي، خلال لقاء في برنامج "البعد الآخر" الذي يذاع على قناة "العربية"، أن منح تلك الأرض لإثيوبيا كان بشرط عدم تدشين أديس أبابا أي منشآت مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم.

وأوضح المفتي أن السودان قد يطالب باستعادة هذه الأرض، خاصة وأن الطرفين، السوداني والإثيوبي، قد اشترطا ذلك بعدم إقامة أي منشآة مائية على نهر النيل دون موافقة السودان.

وناشد عضو الوفد السوداني السابق لمفاوضات سد النهضة، مجلس الأمن الدولي، بضرورة التدخل لإثناء إثيوبيا عن بدأ الملأ الثاني للسد، المقرر في يوليو/تموز المقبل، وإلا سيتفجر الوضع بشكل خارج عن السيطرة.

أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني مهددون بخطر عظيم بسبب #سد_النهضة.

الدكتور أحمد المفتي عضو سابق في وفد #السودان لمفاوضات سد النهضة للعربية#البعد_الآخر#مصر pic.twitter.com/M6x9rRU7WE — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 20, 2021

وأكد أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، أن أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني مهددون بخطر عظيم بسبب سد النهضة.