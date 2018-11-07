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خبير: نتائج انتخابات الكونغرس ستضعف سلطة ترامب وتزيد الانقسامات في أمريكا!

خبير: نتائج انتخابات الكونغرس ستضعف سلطة ترامب وتزيد الانقسامات في أمريكا!
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