خبير يحلل لغة جسد ابن سلمان في حديثه عن خاشقجي (فيديو)

ابن سلمان خلال المؤتمر الاستثماري بالرياض

كشف خبير في التحليل النفسي دلالات الحركات وطبيعة جلسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال حديثه عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في كلمته بالمؤتمر الاستثماري في الرياض أول أمس الأربعاء.



وأشار الطبيب النفسي تامر جمال في مقطع مصور بثه على حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى أن حركات ابن سلمان كانت تبحث عن الثقة، وتعبر عن ضغط شديد ومحاولات للهروب من الكذب بشأن مقتل خاشقجي.



ولفت جمال إلى أن كلمة ابن سلمان كانت "مليئة بالحركات والدلالات النفسية"، التي "لو كان يؤخذ بها في مسار التحقيقات، فستدل على هوية مرتكب الجريمة".