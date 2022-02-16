خبير يعلق على نشر صور ل "سد النهضة" تثير مخاوف المصريين

علق خبير مياه المصري، على صور نشرت على موقع "تويتر"، مرفقة بتعليق لأحد النشطاء يتحدث فيها عن تشغيل توربين بسد النهضة يوم السبت الماضي 12 فبراير 2022.

وقال الخبير عباس شراقي، أن الصور المنشورة على تويتر "من صور مكبرة ومشوشة لأحد أجزاء بحيرة سد النهضة وشرح على أنه الممر الأوسط وأن شكل المياه (باللون الأزرق ازداد نتيجة تشغيل التوربينين رقم 10".

وتابع شراقي: "لجهل من يدعي التشغيل يشير إلى جزء من طرف البحيرة نحو السد المكمل على أنه الممر الأوسط رغم عدم مرور مياه من فوق هذا الجزء. كما أن مياه التوربين لن تخرج من جسم السد وليس لها علاقة بالممر الأوسط، لأن فتحتى التوربينين مغطتان بمواسير منحدرة نحو محطة الكهرباء لتحريك ريش التوربين ولن تظهر المياه إلا عند خروجها من المحطة كنافورة وليس من جسم السد (كما هو واضح فى الصورة الأولى)".

وأشار إلى أن "المدعي يقارن بين صورتين يوم 11 والأخرى 13فبراير، رغم أنه لا يوجد تصوير يوم 11 فبراير، والصورة التى قبلها مباشرة هى ليوم 8 فبراير"، موضحا: "هل يعقل أن يتم التشغيل دون احتفال؟".

ونوه بأن الموقف حاليا "لا يوجد تشغيل حتى اليوم ولو حدث ذلك سوف يظهر في الصور وسوف أعلنه فور وصوله مثلما حدث عند التخزين الأول أو الثاني أو عند أي تغير يحدث في جسم السد، لماذا أخفيه أو أنكره؟ التشغيل سوف يأتي لمصر بمياه التخزين الثاني كله ورغم ذلك نرفضه لانه قرار أحادي، كما أن التشغيل محدود للغاية فى توليد الكهرباء وهذا شئ لايهمنا كثيرا اذا كانت الكهرباء كثيرة أو قليلة".

وأرفق شراقي "صورتين تخايليتين لشكل المياه عند خروجها في حالة تشغيل أحد التوربينين".