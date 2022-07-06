خبير: 120 مليار دولار قيمة "الغاز" ضمن الحدود اللبنانية

قدر الخبير الإقتصادي اللبناني الدكتور أنيس بو دياب، قيمة الغاز ضمن الحدود اللبنانية غير المتنازع عليها، بأكثر من 120 مليار دولار.

وأشار بو دياب إلى أنه "يقال إن حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل فيه كمية من الغاز تقدر بـ40 مليار دولار".

وعن حقل قانا المتنازع عليه مع إسرائيل أيضا، قال بودياب "إن كمية الغاز فيه غير محددة لغاية الآن، وهناك صور ثلاثية الأبعاد كشفت عن وجود الغاز، دون تحديد كميته".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن النفط والغاز يعدان من أهم الجوانب التي من ممكن أن يعتمد عليها اقتصاد لبنان، في ظل الظروف العالمية الحالة.

وفي حديث خاص لـRT، أوضح الدكتور أنيس بو دياب أن "النفط والغاز البحري يعدان سلعة استراتيجية للبنان، خاصة في ظل العقوبات الغربية على روسيا، وتعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف بو دياب: "ندرك أن النفط الروسي له أهمية هائلة على المستوى العالمي، في حين أن العالم متعطش الآن لغاز بعد الأزمات الأخيرة، خصوص أننا على أبواب الخريف، لذا فإن الغاز اللبناني يعتبر سلعة استراتيجية مهمة إذا ما تم استخراجه، بالأخص في الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد".

كما أوضح الخبير الاقتصادي قائلا: "نحن بحاجة إلى أوكسجين نقدي من الدولار، وهذا الغاز هو الأوكسيجين".