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خروج أكثر من 11 ألف مدني من الغوطة الشرقية منذ صباح السبت

خروج أكثر من 11 ألف مدني من الغوطة الشرقية منذ صباح السبت
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