خروج أكثر من 11 ألف مدني من الغوطة الشرقية منذ صباح السبت

يستمر نزوح المدنيين عبر ممري حمورية ومخيم الوافدين

يتواصل خروج آلاف المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية عبر ممرات إنسانية أمّنها الجيش السوري تحت إشراف المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وذكر المركز الروسي، أنه تم توثيق خروج نحو 11 ألف مدني من الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم لغاية الآن، عبر الممرات الإنسانية وسط تدفق المزيد، وذلك بعد أن شهدت الممرات المشار إليها أمس خروج أكثر من 17 ألف شخص، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

ويستمر نزوح المدنيين عبر ممري حمورية ومخيم الوافدين حيث قامت وحدات الجيش باستقبالهم وتأمينهم ونقلهم بالتعاون مع الهلال الأحمر إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" تصريحات عدد من النازحين الذين أكدوا أنهم يشعرون الآن بحريتهم الحقيقية والأمان الذي افتقدوه بسبب سطوة الإرهاب والخوف الذي فرضته التنظيمات الإرهابية على أهالي الغوطة لسنوات، حيث كانت تحتجزهم دروعا بشرية وتسطو على ممتلكاتهم وجميع مقومات حياتهم.

ودعا النازحون باقي الأهالي الذين لا يزالون رهائن ومختطفين لدى الإرهابيين، إلى الانتفاض عليهم والمغادرة فورا باتجاه نقاط الجيش السوري.