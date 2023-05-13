خطأ محرج… الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له قرب غزة

اقر الجيش الاسرائيلي بانه اسقط طائرة مسيرة تابعة له على حدود قطاع غزة السبت، وذلك جراء ما قال انه "خطأ" في الشخيص.

واعلن الجيش في بيان عبر حسابه على تويتر ان الطائرة سقطت في الاراضي الاسرائيلية، مضيفا انه فتح تحقيقا في هذه الحادثة المحرجة.

ولم يذكر بيان الجيش الاسرائيلي نوع الطائرة او حالتها عقب اسقاطها.

وقال حساب اذاعة الجيش في تغريدة ان اسقاط الطائرة نجم عن "خطأ في التشخيص".

ويلجأ الجيش الاسرائيلي الى الطائرات المسيرة بهدف القيام بمهمات استطلاعية فوق قطاع غزة، وايضا شن ضربات على مواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية.

والجمعة، اعلن الجيش الاسرائيلي ان منظومة القبة الصاروخية تعرضت لعطل سمح لصاروخ اطلق من غزة بالوصول وضرب مبنى في مدينة رحوفوت (وسط)، ما تسبب في سقوط اول قتيل في اسرائيل خلال جولة التصعيد الحالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانييل هغاري ان النظام فشل في اعتراض الصاروخ الذي اطلقته حركة الجهاد الاسلامي الخميس، والذي اصاب مباشرة المبنى المؤلف من اربعة طوابق في رحوفوت.

واضاف هغاري ان الصاروخ سقط على المبنى من "زاوية معقدة"، ما تسبب في مقتل شخص وجرح ثمانية اخرين.

الى ذلك، دخل اتفاق وقف اطلاق نار توسطت فيه مصر بين اسرائيل والفسطينيين حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء السبت، وذلك بعد خمسة ايام من القصف المتبادل الذي خلف 33 شهيدا في قطاع غزة.

واستشهد 33 فلسطينيا واصيب اكثر من 150 اخرين في الغارات والقصف الذي شنه الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بدئه عمليته العسكرية ضد حركة الجهاد الاسلامي الثلاثاء.

وعلى الجانب الاسرائيلي، قتل شخص عندما ضرب صاروخ مبنى من اربع طبقات في مدينة رحوفوت جنوب تل ابيب، وقالت وسائل اعلام ان القتيل كان امراة في الثمانين من العمر.

وقال الجيش الاسرائيلي في وقت سابق السبت انه قصف 325 هدفا لحركة الجهاد في غزة منذ الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت 340 من اصل 1200 صاروخ اطلقتها الحركة.

وشهد القطاع الذي يقطنه مليونان و300 نسمة، جولات قتال مدمرة بين اسرائيل والفصائل منذ العام 2008.