"عطل" بـ القبة الحديدية تسبب بسقوط اول قتيل في اسرائيل بصواريخ غزة

اعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة، ان منظومة القبة الصاروخية تعرضت لعطل سمح لصاروخ اطلق من غزة بالوصول وضرب مبنى في مدينة رحوفوت (وسط)، ما تسبب في سقوط اول قتيل في اسرائيل خلال جولة التصعيد الحالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانييل هغاري ان النظام فشل في اعتراض الصاروخ الذي اطلقته حركة الجهاد الاسلامي الخميس، والذي اصاب مباشرة المبنى المؤلف من اربعة طوابق في رحوفوت.

واضاف هغاري ان الصاروخ سقط على المبنى من "زاوية معقدة"، ما تسبب في مقتل شخص وجرح ثمانية اخرين.

ويعد هذا أول شخص يقتل في اسرائيل منذ بدء حركة الجهاد الاسلامي والفصائل في غزة ردها على العدوان الذي بدأته اسرائيل على القطاع يوم الثلاثاء.

وقالت تقارير عبرية ان نظام القبة الحديدية كان قد تمكن من اعتراض عدد من الصواريخ في سماء رحوفوت بعد عصر الخميس.

وقالت اسرائيل انها احصت 547 قذيفة صاروخية اطلقت عليها من قطاع غزة منذ الثلاثاء، مؤكدة اعتراض 175 منها، وسقوط 124 داخل القطاع.

جاء ذلك فيما ارتفعت الى 28 حصيلة الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي خلال غاراته المستمرة على القطاع منذ الثلاثاء.

وكانت اسرائيل استهلت عدوانها على غزة بغارات اسفرت عن استشهاد ثلاثة قادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

ولاحقا واصلت اسرائيل عمليات الاغتيال التي تستهدف قادة الحركة، واللذين كان اخرهما مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس علي غالي ونائبه احمد ابو دقة.

لا تزال مساعي التهدئة التي تتوسط فيها مصر وقطر والامم المتحدة تصطدم بعقبة رفض اسرائيل شروط حركة الجهاد الاسلامي لوقف اطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الاغتيالات.

وقالت حركة الجهاد انها اشترطت لقبول الهدنة ان تلتزم اسرائيل بانهاء الاغتيالات التي تستهدف قادة الحركة، وان تسلم جثمان الاسير خضر عدنان الذي استشهد بعد اشهر من الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال.