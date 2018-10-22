خطاب لـ ابن سلمان حول مقتل خاشقجي

تفاصيل وتوضحيات أكثر لمعلومات الجانب السعودي بشأن قضية خاشقجي

قالت تقارير اعلامية اماراتية ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلقي كلمة يتناول فيها معظم القضايا الراهنة وخاصة أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال موقع ارم نيوز الاماراتي نقلا عن مصادر وصفها بالعليمة والمطلعة إن الكلمة ستكون غدًا أو بعد غد أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي، المنتظر، "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وهي قمّة استثمارية تحمل اسم "دافوس في الصحراء".

وذكرت المصادر أن الكلمة قد تتضمن تفاصيل وتوضحيات أكثر لمعلومات الجانب السعودي بشأن قضية خاشقجي وسير التحقيقات في المملكة مع المتهمين الموقوفين البالغ عددهم 18.