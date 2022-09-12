خطة اميركية اعادت بلدات اوكرانية من قبضة الجيش الروسي

كشفت تقارير اعلامية اميركية ان الاستخبارات الاميركية ساهمت في عملية تقدم الجيش الاوكراني الاخير، والذي اشار الى تحرير 20 منطقة وبلدة من القوات الروسية

مساهمة اميركية

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الـ CIA جهاز الاستخبارات الأمريكية كانت على اطلاع بكافة تفاصيل العملية الاوكرانية في ضواحي مدينة خاركيف كونها مساهم رئيس فيها

ووفق المعلومات فان واشنطن وكييف نشطتا في الصيف الماضي بتبادل المعلومات الاستخباراتية، وقدمت الولايات المتحدة كم كبير من من المعلومات الى اوكرانيا حول مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية للجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة كلها، وتحدثت عن اساليب اميركية في عملية القتال اتبعتها القوات الاوكرانية ونجحت

كييف حررت بلدات اوكرانية

والاثنين أعلن الجيش الأوكراني استعادة “أكثر من 20 بلدة” خلال 24 ساعة واشار في بيان “تمكنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة” خلال 24 ساعة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، قد أشار أمس الأحد، إلى أن الجنود الأوكرانيين قد تمكنوا من تحرير أكثر من 3000 كيلومترًا مربعًا، من يد القوات الروسية، منذ مطلع سبتمبر الجاري.