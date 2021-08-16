خطة ايرانية لتوطين اللاجئين الافغان على الحدود

قالت مصادر ايرانية ان السلطات أعدت خطة مسبقه لاستقبال اللاجئين الأفغان القادمين باتجاه إيران، حيث تم بناء مساكن مؤقتة في ٣ محافظات حدودية هي خراسان رضوي وخراسان جنوبي وسيستان وبلوشستان.

ايران تتابع تطورات افغانستان

ونقلت وكالة ارنا المحلية الايرانية عن مدير الحدود في وزارة الداخلية الإيرانية حسين قاسمي أن بلاده كانت تتابع الوضع الأمني على الحدود بدقة وحذر وترسل تقاريرها الدورية للرئيس الإيراني ولمجلس الأمن القومي، مضيفا أن إدارة الحدود و منذ شهرين على وقع تفاقم الوضع الامني في أفغانستان توقعت قدوم موجه من المهاجرين فأعدت خطة مسبقة لاستقبالهم في المجافظات الحدودية الثلاث.

لاجئين امنيين وعسكريين

ورد قاسمي على سؤال الوكالة حول قدوم لاجئين في الفترة السابقة بالقول: :كان هناك مجموعات من اللاجئين بعض أفراد هم كانو مسؤولين أمنيين وعسكريين وأخرين من ضباط الحدود المشتركة مع إيران إضافة للأشخاص الذين كانو موظفين في الدولة ومعظم هؤولاء الأفراد كانو يعودون لأفغانستان مع مرور الزمن”، كاشفًا أن “القادمين من ذوي المناصب العسكرية تتم إعادة تسليمهم لأفغانستان بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإدارة الجيش، أما بالنسبة للأشخاص فتتم بحسب تصريحاته “إدارتهم وتوطينهم مؤقتا في أماكن الإسكان المؤقتة ليتم إعادتهم إلى بلادهم عند نقطة الصفر في معبر میلک الحدودي”

لاجئين في ايران

يُشار إلى أن بيانات الأمم المتحدة تفيد أن “ما لا يقل عن 360 ألف شخص منذ بداية هذا العام نزحوا بسبب تصاعد الحرب في أفغانستان”، كما أعلنت وزارة اللاجئين الأفغانية في 20 يونيو/ حزيران 2021، أن “نحو 6.5 مليون أفغاني يعيشون في 70 دولة كمهاجرين أو طالبي لجوء”.

إلى ذلك، يبلغ عدد اللاجئين الأفغان في إيران بحسب إحصائيات الوزارة في شباط/ فبراير 2021، مليونان ونصف المليون أفغاني.

الجدير ذكره، أن التوقعات بزيادة موجة الهجرة الأفغانية إلى إيران تأتي بسبب التطورات المتلاحقة في أراضي جارتها الشرقية، حيث بسطت حركة طالبان خلال الأيام العشرة الماضية سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد 15 آب/ أغسطس بالاستيلاء على العاصمة كابول، ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.