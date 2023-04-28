خطف المحامي طارق شندب المعارض لحزب الله وايران

تعرض المحامي اللبناني البارز طارق شندب الى عملية خطف في منطقة الضم والفرز في مدينة طرابلس شمال البلاد حيث سمع اطلاق نار في المكان وفق ما افاد شهود عيان

وقالت مصادر لبنانية ان عملية الاختطاف قد تكون على خلفية شخصية وليست سياسية واشارت الى ان الأستاذ الجامعي والدكتور في القانون الدولي طارق شندب على خلاف مع اشخاص بشأن قضية يترافع فيها

تأكد لي رسميا ومن مصدر موثوق جدا خبر اختطاف العزيز #طارق_شندب في #لبنان ومفاوضات جارية للافراج عنه..#انور_مالك pic.twitter.com/AbPLI0RwqQ — أنور مالك (@anwarmalek) April 28, 2023

والمعروف عن طارق شندب انه محامي وناشط في مجال حقوق الانسان ومدافع شرس عن اللاجئين السوريين ويرفض العمليات القسرية لترحيلهم الى بلدهم ويتهم مليشيا حزب الله وايران بالتسبب في مأساتهم

ودعا المحامي علي الغول الدولة اللبانية للقيام بواجبها الأمني والسياسي والقضائي وقال " ونحن لسنا في غابة ولا يطبق علينا شريعة الغاب ، ومهما بلغت تصرفات شخص على كافة المستويات لا يكون العقاب في الخطف واحتجاز الحرية والضرب والتعذيب "!!!!!

#فيديو

⚠️ عملية خطف المحامي طارق شندب كما اظهرتها احدى كاميرات المراقبة في طرابلس.



🔴 الدولة مسؤولة عن إعادته سالماً ومحاسبات العصابات الخاطفة مهما تكن الاسباب.. ننتظر الرواية الرسمية ودوافع عملية الغدر.@tarekchindeb pic.twitter.com/MdjpxRka1P — طوني بولس (@TonyBouloss) April 28, 2023

وقال المحامي الغول "وفي حال عدم التجاوب حتماً سيكون لنا مواقف شعبية وقانونية وحتماً سقفها لقاء او اجتماع او تنديد او شجب او استنكار كحال أمتنا "الطائفة السنية" او منطقتنا "الضنية".

