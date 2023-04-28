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خطف المحامي طارق شندب المعارض لحزب الله وايران

تاريخ النشر: 28 نيسان / أبريل 2023 - 06:16
المحامي طارق شندب
المحامي طارق شندب

 تعرض المحامي اللبناني البارز طارق شندب الى عملية خطف في منطقة الضم والفرز  في مدينة طرابلس شمال البلاد حيث سمع اطلاق نار في المكان وفق ما افاد شهود عيان

وقالت مصادر لبنانية ان عملية الاختطاف قد تكون على خلفية شخصية وليست سياسية واشارت الى ان الأستاذ الجامعي والدكتور في القانون الدولي طارق شندب على خلاف مع اشخاص بشأن قضية يترافع فيها 

 

 

 

والمعروف عن طارق شندب انه محامي وناشط في مجال حقوق الانسان ومدافع شرس عن اللاجئين السوريين ويرفض العمليات القسرية لترحيلهم الى بلدهم ويتهم مليشيا حزب الله وايران بالتسبب في مأساتهم

ودعا المحامي علي الغول الدولة اللبانية للقيام بواجبها الأمني والسياسي والقضائي  وقال " ونحن لسنا في غابة ولا يطبق علينا شريعة الغاب ، ومهما بلغت تصرفات شخص على كافة المستويات لا يكون العقاب في الخطف واحتجاز الحرية والضرب والتعذيب "!!!!! 

 

 

وقال المحامي الغول "وفي حال عدم التجاوب حتماً سيكون لنا مواقف شعبية وقانونية وحتماً سقفها لقاء او اجتماع او تنديد او شجب او استنكار كحال أمتنا "الطائفة السنية" او منطقتنا "الضنية".
 


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