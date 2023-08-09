خطوات اسرائيلية لمساعدة السلطة الفلسطينية

حددت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة خطوات قالت انها ستكون لخدمة السلطة الفلسطينية وحمايتها وفق المزاعم وسط معارضة من غلاة المتطرفين في الحكومة اليمنية

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان اسرائيل وضعت خطوات لدعم السلطة الفلسطينية حددتها بـ

تقليص اقتحامات مناطق A الا وفق المتطلبات الامنية والاشعارات بوجود عمليات

إعادة جثامين لشهداء فلسطينيين لا يتبعون لمنظمات،

إطلاق سراح أسرى مرضى

الترويج لخطط بناء فلسطينية

زيادة الإنفاذ على البؤر الاستيطانية

العمل ضد الجرائم القومية

تقليص الإغلاق على مناطق السلطة

العمل لمغادرة فلسطينيين عبر مطار رامون

توزيع أرباح مدفوعات معبر اللنبي

تسريع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة.

وفق مراقبون فان رئيس الحكومة الاسرائيلية كان قد اعلن قبل يومين بانه مستعد لتغيير التعامل مع الفلسطينيين وتقديم تسهييلات لهم في سبيل ارضاء السعودية وكسب موافقتها على التطبيع

مثل هذه الخطوات تواجه معارضة من عتاة التطرف في اسرائيل وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير لقناعتهما بأن السلطة تدعم "الإرهاب"

