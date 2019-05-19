خطيبة خاشقجي تلتقي برئيسة مجلس النواب الأمريكي (صورة)

نشرت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، صورا لها صحبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي

وأرفقت خديجة الصور التي نشرتها، اليوم الأحد، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتعليق قالت فيه: "عندما تقترب القلوب تتحدث لغة يصعب ترجمتها، التقيت بهذه المرأة القوية عضوة الكونغرس @SpeakerPelosi، وتشاركنا حزننا الواحد، وهو فقدان الحبيب، وصاحب القلم الحر".

وأضافت: "دعتني إلى مكتبها خلال زيارتي وتعرفت عليها عن قرب. أنا فخورة بمعرفتها وبوقوفها الكامل مع قضيتي وقضية كل أصحاب الحرية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، تحدثت خديجة للمرة الأولى أمام لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي عن قتلة خاشقجي، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق شفاف وكامل حول مقتله، وتقديم المسؤولين عن قتله أمام العدالة.

وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر العام الماضي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي، وتوقيف 18 سعوديا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان جثته