خفض عديد القوات السودانية باليمن من 15 ألفا الى 5 آلاف

ارسل السودان قوات للقتال ضمن التحالف وذلك ابان حكم الفريق عمر البشير الذي اطاحه الجيش اثر احتجاجات شعبية امتدت لاشهر.

أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الاحد أن عدد الجنود الذين يقاتلون في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية تم تخفيضه من 15 الفا الى خمسة الاف.

وقال حمدوك للصحافيين عقب وصوله من زيارة الي الولايات المتحدة استمرت ستة ايام ان "عدد الجنود السودانيين في اليمن كان في البداية 15 الفا والان تم تخفيض الى خمسة الاف".

واضاف "نؤمن بان الحل في اليمن هو سياسي والسودان على استعداد لمساعدة اليمنيين في التوصل" الى هذا.

وفي عام 2015، ارسل السودان قوات للقتال ضمن التحالف وذلك ابان حكم الفريق عمر البشير الذي اطاحه الجيش اثر احتجاجات شعبية امتدت لاشهر.

يشكل افراد قوات الدعم السريع شبه العسكرية غالبية عديد هذه القوات.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اعلن عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الملقب (حميدتي) عن سحب عشرة الاف عنصر من قوة الدعم السريع دون ان ابدالهم باخرين.

