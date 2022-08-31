خلافا لمواقف العراقيين: المالكي يهاجم الصدر

خلافا لمواقف الزعماء السياسيين والشعبيين المشيدة والمثمنة لخطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي انهى حالة التوتر فيالعراق خلال 60 دقيقه، فان زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، هاجم فيه بشكل غير مباشر التيار الصدر مشيدا بالحشد الشعبي الموالي لايران

وأصدر نوري المالكي بياناً أعقب كلمة زعيم التيار الصدري تحدث عن عدة نقاط، جاء فيه إن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعاً سياسياً يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها، وأن من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل إن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه.

وشكر المالكي «الحشد الشعبي»، و«التزامه وانضباطه وعدم تعامله بانفعال مع الأزمات»، كما شكر أفراد القوات المسلحة «الذين أبدوا انضباطاً كبيراً وصبراً رائعاً وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ».

وكان مقتدى الصدر وابان المفاوضات لتشكيل حكومة عراقية قد رفض منح نوري المالكي اي منصب، على الرغم من الضغوط الايرانية التي كانت تدفعه بهذا الاتجاه الى ان استقال النواب الصدريين من البرلمان وهو ما مكن المالكي للظهور مجددا متحدا من موقع قوة