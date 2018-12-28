خلاف يؤجل انتخاب رئيس للبرلمان اليمني

قناة الحزيرة القطرية قالت إن هادي التقى نوابا وأبلغهم بنيته تأجيل الجلسة لـ3 أشهر

نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر يمنية لم تسمها قولها، إن خلافا نشب في البرلمان اليمني الموالي في عدن بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان، في جلسة كانت مقررة لهذا الغرض.



وقالت المصادر للجزيرة، إن تأجيلا حدث للجلسة بعد انقسام النواب إلى مؤيد لمرشح الرئيس اليمني والسعودية محمد الشدادي نائب رئيس المجلس الحالي، وسلطان البركاني رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.



وأضافت أن السعودية وسفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، "ضغطت لاستدعاء جميع البرلمانيين الموالين لهادي إلى الرياض من مقار إقامتهم في بلدان عدة، لإكمال النصاب وعقد الاجتماع ثم انتخاب محمد الشدادي".



وذكرت أن هادي التقى الخميس بأعضاء البرلمان و"أبلغهم أنه ينوي تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لثلاثة أشهر، بحجة استكمال الترتيبات والتنسيق مع القوات الإماراتية في عدن".



وقالت المصادر إن "السبب الحقيقي لتأجيل الانعقاد في عدن، هو الفشل في التوافق على انتخاب الشدادي رئيسا للمجلس، بسبب معارضة الكثير من البرلمانيين لذلك، ورغبتهم في ترشيح رئيس المجلس بالانتخاب وليس عبر التوافق".



وتشير الجزيرة إلى أنه "كان من المقرر أن يتم نقل الأعضاء إلى عدن لتنصيب الشدادي رئيسا له، بعد اجتماع هادي بالبرلمانيين في الرياض، غير أن الانقسام بين الأعضاء حال دون ذلك".



وكشفت أن السفير السعودي في اليمن "بذل جهودا كبيرة لإقناع البرلمانيين الذين استقدمتهم السعودية للرياض بالتوافق على الشدادي رئيسا للمجلس"، وأشار إلى أن "السعودية ترغب في التئام المجلس بنصاب مكتمل، لتأييد حربها في اليمن والموافقة على اتفاقيات لم تكشف عنها".