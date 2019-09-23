خلال هجوم للقوات الأفغانية.. أكثر من 35 قتيلا في حفل زفاف

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان الإثنين إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب.

ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم الليلة الماضية.

وقال عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: “35 مدنيا قتلوا وأصيب 13. كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى”.

وقال عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، إن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع إن المخبأ التابع لطالبان كان يستخدمه كذلك أجانب يعملون مع الحركة المتشددة.

وأضافت الوزارة في بيان: “أسفرت عملية مشتركة في منطقة قلعة موسى بإقليم هلمند عن مقتل 22 من حركة طالبان واعتقال 14 آخرين”. وأضاف البيان أن من بين المعتقلين خمسة من باكستان وواحدا من بنغلاديش.

وتابعت الوزارة أنها ستحقق في تقارير عن سقوط قتلى مدنيين.

وقالت طالبان إن الجنود الأفغان نفذوا ضربة جوية ليلية بدعم من القوات الأمريكية، وأعقبت ذلك اشتباكات برية بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية في قلعة موسى.

وأضافت في بيان أن عددا من المدنيين الذين كانوا يحضرون حفل الزفاف قُتلوا، كما قُتل 18 من أفراد القوات الأفغانية.