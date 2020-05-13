خلال 24 ساعة.. 1390 إصابة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 124 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 3143 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3143

ولفتت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين.

وأكدت الوزارة، أن ارتفاع الإصابات بين المواطنين والمقيمين يعود إلى عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية، وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.

وأفادت الوزارة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات التقيدية والاحترازية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البلاد حاجز الـ25 ألف إصابة في حين بقي عدد الوفيات بالفيروس عند 14 حالة وفاة.