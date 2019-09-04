خلفان حزين لانسحاب عدد كبير من المغردين الإماراتيين من تويتر

قال خلفان في تغريدة الأربعاء، إن انسحاب المغردين الإماراتيين من “تويتر” بهذا العدد بعد انتقادات حاكم دبي للمغردين المنفلتين، أمر محزن يضعنا في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير.

انتقد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، انسحاب عدد كبير من المغردين الإماراتيين من وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد دعوة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المغردين للتوقف عن أسلوب التشهير والشتائم التي يقودها مسؤولون وكتاب وناشطون إماراتيون ضد الحكومة الشرعية في اليمن وقطر وتركيا.

وقال خلفان في تغريدة، الأربعاء، إن انسحاب المغردين الإماراتيين من “تويتر” بهذا العدد أمر محزن يضعنا في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير.

وقال إن رسالة الشيخ محمد بن راشد “لم تكن للمغرد الرصين أبدا… المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات… أقولها وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول… منذ عرفنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحترم الرأي الشخصي”.

وكان خلفان رد يوم الأحد على دعوة بن راشد بأسلوب تهكمي، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنا شخصيا أعتذر لتنظيم الإخوان، ولعزمي بشارة، وفيصل القاسم، وجمال ريان، وللحمدين، ولكل التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات مسمومة ضد الإمارات”.

وأضاف: “أعتذر للحوثيين ولكل من أساء إلى الإمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنحن في أمر حكومتنا”. وقام خلفان بحذف التغريدة بعد ساعات قليلة من نشرها.

وكان محمد بن راشد وجه رسالة بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء فيها: “العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

واضاف "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم".

وشدد قائلا "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب. صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد”.

ورغم انسحاب أعداد كبيرة من المغردين الإماراتيين من “تويتر” بعد دعوة محمد بن راشد، إلا أن آخرين، خصوصا المقربين من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحدوا حاكم دبي، وواصلوا أسلوبهم نفسه.

