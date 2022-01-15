خلفان: عبد الملك الحوثي في ايران.. و"إصابته خطيرة"

رجح نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، أن يكون زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، مصابا بمرض خطير، وأنه تم نقله إلى طهران برفقة السفير الإيراني إيرلوا.

وقال نائب رئيس شرطة دبي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة.

وأشار إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.

وتابع: "أنا مجرد محلل استقي الأخبار من مصادر مختلفة.. هدهد.. يمني قال عبد الملك يتعالج في إيران والإصابة بليغة".

وأضاف: "عبد الملك ضيع نفسه وضيع جماعته وضيع البلد"، مؤكدا أنه "بزوال الحوثي تنتهي مشاكل اليمن المدارة بالوكالة".

معالي الفريق

وصلتني اليوم معلومات ان عبدالملك تم نقله معا السفير الايراني ايرلوا



وان اصابته خطيره بالاضافه ان عبدالملك فيه سرطان من ٧ سنوات.

رسالة جاءتني من يمني انشرها بدون تعليق — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 14, 2022

وفاة السفير الإيراني

وكانت إيران قد أعلنت عن وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في اليمن، وتم نقله إلى إيران.

في حين اتهم المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، السفير الإيراني حسن إيرلو بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.

في وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.

وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.