خمسة شهداء في غزة والمقاومة تمطر اسرائيل بالصواريخ

استشهد خمسة فلسطينيين في غارات وقصف اسرائيلي استهدف انحاء عدة في قطاع غزة عقب اغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا، فيما واصلت المقاومة ردها على ذلك عبر امطارها اسرائيل بعشرات الصواريخ.

استشهد الشاب إبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس (26 عاما)، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على منطقة السلاطين شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان منذ الفجر وحتى اللحظة إلى خمسة شهداء.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد الشاب زكي محمد عدنان غنامة (25 عاما) في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة، وقرابة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مجموعة مقاتلين من الجهاد الإسلامي شمالي قطاع غزة، كانوا يعتزمون إطلاق قذائف صاروخية.

وذكرت مصادر إعلامية في غزة، بعد ظهر اليوم، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع حطين التابع لـ"سرايا القدس" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وعند الساعة الرابعة من عصر اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن بدء موجة ثالثة من الغارات الجوية ضد مواقع للجهاد الإسلامي في القطاع.

وقال المتحدث العسكري للاحتلال، بعد الساعة الرابعة، إن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت عددا من المواقع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، من مبينها مواقع تدريب للقوات البحرية التابعة للجناح العسكري للحركة، بالإضافة إلى فتحت نفق هجومي وسط القطاع وموقع حفر نفق.

وقرابة الساعة الثالثة والنصف، أعلن جيش الاحتلال أن مدفعيته استهدفت 3 مواقع عسكرية في قطاع غزة، قال إنها تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي".

والساعة الثانية والنصف ظهرًا، أعلن جيش الاحتلال بدء "موجة هجمات" أخرى ضد أهداف قال إنها تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي". وبحسب محللين إسرائيليين يسعى الجيش إلى استهداف مواقع إطلاق القذائف الصاروخية. وقال محللون إن بعض هذه المواقع فيها قذائف مخبأة تحت الأرض ويتم تفعيلها من خلال شبكة أنفاق.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طيرانه الحربي استهدف راكبي دراجة نارية في شمال القطاع، بادعاء أنهما ناشطان في الجهاد الإسلامي، وأنهما كانا في طريقهما لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. والشهيد هو محمد عطية مصلح حمودة (20 عامًا).

في موازاة ذلك، استمر سقوط القذائف الصاروخية منذ ساعات الصباح في مناطق مختلفة، حيث أعلنت الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال تعطيل الدوام المدرسي وفي الجامعات في وسط وجنوبي البلاد، وأوصت المواطنين بتعليق أعمالهم "غير الضرورية".

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مدنا إسرائيلية مهمة بالصواريخ، ومنها مدينة تل أبيب، فيما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية رصد نحو 160 قذيفة حتى قرابة الساعة الثانية ظهرًا، وأن 60 منها أسقطتها "القبة الحديدية"، فيما أصيب نحو 30 شخصًا، معظمهم بالهلع، بينها إصابة خطيرة لطفلة في مدينة حولون أصيبت بنوبة قلبية خلال محاولة الهرب إلى منطقة آمنة في أعقاب دوي صافرات الإنذار.

ووقع انفجار في بناية تقع غربي مدينة غزة ظهر اليوم. وأفاد مراسل وكالة الأناضول في غزة، أن انفجارا في شقة سكنية فارغة، تقع بالطابق الثالث، في بناية "الشام"، المكونة من 12 طابقا، والواقعة في حي الشيخ عجلين، غربي مدينة غزة. وأسفر الانفجار الذي لم يتضح سببه بعد عن إصابة العديد من السكان والأطفال بالهلع.

وشيّع الآلاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد بهاء أبو العطا وزوجته أسماء. وشارك عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة.وردد المشيّعون، هتافات غاضبة، تندد بعملية الاغتيال، وتدعو الفصائل بالرد على عملية الاغتيال، من بعضها "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"الرد الرد يا مقاومة".

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثماني أبو العطا وزوجته في المسجد العمري، شرقي مدينة غزة. وانتقل المشيعون، حاملين جثماني الشهيديْن على الأكتاف، متوجهين نحو مقبرة "الشجاعية"، شرقي مدينة غزة، لمواراة جثمانيهما هناك.

وخلال التشييع، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، في كلمة له، إن حركته "سترد على عملية اغتيال أبو العطا، دون النظر لأي حسابات". وتابع أنه "لا خيار أمامنا سوى المواجهة، ولا حسابات ستمنع الجهاد من الرد على الاغتيالات".

وقال إن سرايا القدس "ليست وحدها في الميدان، بل بجانبها كافة كتائب المقاومة وعلى رأسها كتائب القسّام"، الذراع العسكري لحركة "حماس".وأضاف أن إسرائيل ستدفع ثمن "الاغتيالات والهجمات التي نفّذتها الثلاثاء".

وتابع: "المقاومة ستبقى وصواريخها وبنادقها ستبقى مرفوعة في وجه المحتل... لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك".

بدوره، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل رضوان، خلال مشاركته في التشييع إن "المقاومة هي الطرف المخوّل بترجمة هذا الكلام، وهي التي سترد على العدوان والجريمة".(عرب 48)