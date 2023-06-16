خمور مغشوشة تقتل 14 ايرانيا وتدخل 88 المستشفيات

تسببت خمور مغشوشة في وفاة اكثر من 14 ايرانيا وادخال نحو 88 اخرين المستشفيات، وفق ما افادت تقارير وسائل اعلام محلية الجمعة.

وبحسب التقارير، فقد وقعت حوادث التسمم هذه ليل الخميس/الجمعة، في مدينة كرج عاصمة محافظة البرز غرب العاصمة طهران.



وفارق 14 ممن تناولوا تلك الخمور الحياة بعد وقت قصير من استهلاكها، فيما يخضع 40 من نحو 88 اصيبوا بالتسمم جراءها الى عمليات غسيل للكلى في مستشفيات مدينة البرز، وصفت حالة معظمهم بانها جيدة.

ويعاني معظم المصابين من أعراض في الجهاز الهضمي وضيق في التنفس، اضافة الى الدوار وتشوش في الرؤية.

وقالت التقارير ان تحقيقات أظهرت تناول الضحايا مشروبات كحولية استخدم الميثانول السام في صنعها.

وتحدث بين حين اواخر حالات تسمم قاتلة بالميثانول في ايران ودول اخرى مثل الهند وروسيا.

وكان 27 شخصا لقوا حتفهم جراء تناول خمورا مغشوشة في ولاية بيهار شرقي الهند في نيسان/ابريل الماضي، فيما تحدثت وسائل اعلام حينها عن اكثر من 40 وفاة.

وقبلها باربعة اشهر قضت الخمور المغشوشة على 37 في الولاية نفسها.

ورغم أن والميثانول يتشابه في تركيبته الكيميائية مع الإيثانول المستخدم في صنع الخمور، إلا أنهما يختلف عنه جذريا فيما يخص آثاره السامة، وبحيث يؤكد الخبراء انه لا ينبغي شربه ابدا.

ولا يتمكن شارب الخمر الذي يدخل فيه الميثانول عديم اللون أن يميز طعمه عن الإيثانول الذي يعتبر أرخص واسرع مفعولا.

ويمكن ان يتسبب الميثانول في فشل الأعضاء والموت في نهاية المطاف، والا فانه يؤدي إلى العمى او اضطرابات بصرية.