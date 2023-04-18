خمور مغشوشة تقتل 27 شخصا شرقي الهند

لقي نحو 27 شخصا حتفهم جراء تناول خمورا مغشوشة في ولاية بيهار شرقي الهند، بحسب ما اعلنته السلطات الثلاثاء، فيما تحدثت وسائل اعلام عن اكثر من 40 وفاة.

وقال مسؤول الشرطة جيتندر كومار في اشارة الى توقعه زيادة الحصيلة المعلنة رسميا، انه تم تسجيل تسجيل 27 حالة وفاة منذ يوم السبت.

على ان وسائل اعلام محلية تحدثت عن وفاة 40 شخصا جراء تناولهم الخمور المغشوشة.

وغالبية الضحايا هم من الفقراء الذين يقبلون على شراء انواع خمور محلية الصنع ورخيصة الثمن تسمى "ديسي دارو"، وذلك جراء عدم قدرتهم على ابتياع الاصناف ذات الجودة، وايضا بسبب ان الخمور اجمالا محظورة في ولاية بيهار.

وادى منع بيع الخمور في هذه الولايات الى جانب مناطق اخرى من الهند الى بروز سوق سوداء يتم فيها تداول المشروبات الكحولية دون رقابة.

وبين الحين والاخر، تتسبب الخمور المتداولة في السوق السوداء في حالات تسمم تودي بحياة المئات كل سنة.

وتبين من خلال التحقيق احتواء الخمور التي تسببت في حالات التسمم القاتلة على مادة الميثانول.

واعتقلت الشرطة خلال الايام القليلة الماضية اكثر من 170 شخصا بتهمة تصنيع وتداول الخمور بصورة غير قانونية، كما ضبطت واتلفت قرابة الف ليتر منها.

وغالبا ما يعمد مصنعو هذه الانواع من الخمور الى خلطها بمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة الفاعلية.

وكان 37 شخصاً لقوا حتفهم في ولاية بيهار في كانون الأول/ديسمبر الماضي جراء تناولهم خمورا مغشوشة.