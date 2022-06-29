خيرسون الأوكرانية تستعد للاستفتاء على الانضمام لروسيا

أعلنت الإدارة الموالية لموسكو في مدينة خيرسون الأوكرانية انها باشرت استعداداتها لاجراء استفتاء على الانضمام لروسيا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن كيريل ستريموسوف نائب رئيس “الإدارة العسكرية المدنية” للمدينة القول الأربعاء إن السلطات بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام لروسيا.

وقال في مقطع فيديو على تلغرام: “منطقة خيرسون ستتخذ قرارا بالانضمام إلى روسيا وستصبح كيانا مكتمل المقومات”.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا وتجمعها حدود مع القرم. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت منتصف آذار/مارس أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة. وتشكلت فيها إدارة عسكرية مدنية أواخر نيسان/أبريل.

الى ذلك، ذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب خمسة في قصف صاروخي روسي لمبنى سكني في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا اليوم الأربعاء، وأوضحت أنها بدأت عملية لإنقاذ الناجين.

وقال رئيس بلدية المدينة أولسكندر سينكيفيتش إن ثمانية صواريخ أصابت المدينة، وحث السكان على المغادرة. وأضاف أن المبنى أصيب على ما يبدو بصاروخ كروز روسي من طراز إكس-55.

وأظهرت صور من المكان تصاعد الدخان من مبنى من أربعة طوابق وتدمير أجزاء من طابقه العلوي.

ضربات قاتلة

وأشارت السلطات الأوكرانية الثلاثاء، إلى حدوث ضربات قاتلة عدة استهدفت مدنيين لا سيما في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لسفيرودونيتسك الواقعة في جيب مقاومة استراتيجي في منطقة حوض دونباس في شرق البلاد.

وأتت هذه الضربات غداة هجوم صاروخي أتى على مركز تجاري مكتظ في كريمنتشوك على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق كييف ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلا وفقدان نحو أربعين شخصا بحسب السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن عملية القصف هذه “هي من أفظع الأعمال الإرهابية في تاريخ أوروبا” داعيا إلى اعتبار روسيا “دولة راعية للإرهاب” بعد هذه الضربة التي استهدفت “مدينة هانئة”.

وخلال مداخلة مباشرة مساء الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، دعا زيلينسكي إلى إرسال لجنة تحقيق، وطالب مجددا بطرد روسيا من مقعدها الدائم في المجلس.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إن “دوامة الموت والدمار يجب أن تتوقف، لما في ذلك مصلحة أوكرانيا وروسيا والعالم بأسره” مفصلة الهجمات المرتكبة في الأيام الأخيرة في أوكرانيا.

لكن موسكو التي تؤكد منذ بداية الحرب أنها تريد “اجتثاث النازية” من أوكرانيا، استبعدت الثلاثاء وقف هجومها طالما لم تستسلم أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم فلاديمير بوتين: “يجب إصدار الأوامر للجنود الأوكرانيين بتسليم سلاحهم وتطبيق الشروط التي حددتها روسيا. وسينتهي عندها كل شيء في غضون يوم واحد”.