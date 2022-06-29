زيلينسكي يطالب أمام مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد روسيا

عبر فيديو، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات ضد روسيا العضو الدائم في المجلس.

وفي كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع للمجلس المؤلف من 15 عضوا في نيويورك، قال زيلينسكي إنه لا ينبغي السماح لـروسيا بالبقاء في المجلس طالما أنها تواصل “إرهابها” ضد المدنيين الأوكرانيين.

ودعا زيلينسكي الأمم المتحدة إلى تحديد مفهوم الدولة الإرهابية للسماح بتصنيف الأعمال الروسية على هذا النحو.

وأضاف: “لابد من إنشاء محكمة للتحقيق في كل ما فعلته القوات الروسية ضد الأوكرانيين”.

وأشار زيلينسكي إلى الهجمات الروسية المتعددة في أوكرانيا التي أسفرت عن مقتل مدنيين وأطفال وشيوخ.

وعقد مجلس الأمن اجتماعه بعد أن أصاب صاروخ روسي مركزا تجاريا أوكرانيا في مدينة كريمنشوك أمس الأول الاثنين. ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في الهجوم.

ورد ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، بغضب على ظهور زيلينسكي، قائلا إنه تمت إضافته إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة دون موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، على عكس تقاليد العمل المعتادة للمجلس.