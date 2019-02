داعشية بريطانية تكشف الاهوال التي تعيشها في سورية

بعد 4 سنوات قضتها في "ربوع الخلافة الداعشية"، أصاب الطالبة البريطانية ابنة الـ 19 ربيعاً الإحباط، واليأس، لا سيما بعد أن فقدت ولديها، وسجن زوجها الداعشي.

ففي مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية نشرت الأربعاء، أعربت الطالبة البريطانية، شيماء بيجوم، المتحدرة من شرق لندن، عن رغبتها بالعودة إلى موطنها، بعد أربع سنوات قضتها مع التنظيم المتشدد، وهي الآن حامل بطفلها الثالث وفق ما نقل موقع العربية نت الالكتروني

وسافرت شيماء يوم كان عمرها 15 سنة فقط، لتلتحق بداعش في سوريا، إلا أنها بعد 4 سنوات من سفرها، أضحى حلمها الأول العودة إلى بريطانيا.

تقبع شيماء اليوم بحسب ما أفادت التايمز التي تعقبتها، في أحد مخيمات النازحين شرق سوريا، وهي حامل في شهرها التاسع.

وسبق لها أن أنجبت طفلين لكنهما ماتا رضيعين. أما زوجها فيقبع في أحد السجون لدى قوات سوريا الديمقراطية.

داعش لا يستحق الانتصار.. قمع وفساد

وفي حديث للصحيفة، أكدت الزوجة الداعشية الحامل أنها لن تندم أبداً بعودتها إلى بريطانيا. وأضافت: "أنا لست تلك التلميذة الصغيرة، السخيفة، حيث كنت في الخامسة عشرة، عندما هربت قبل أربع سنوات من بيثنال غرين".

كما أشارت إلى أنها عندما رأت أول رأس مقطوعة في حياتها، وقد كانت لمقاتل من "أعداء الإسلام" تم "أسره" في أرض المعركة، بحسب تعبيرها، لم تنزعج على الإطلاق.

وقد سافرت شيماء في الفترة الأخيرة مع فرار المقاتلين إلى الشرق إلى #باغوز ، حيث تركت في منطقة تجاور المدينة بحوالي ثلاثة كيلومترات،

لتصل منذ أسبوعين إلى معسكر للاجئين، بعد أن كان زوجها قد استسلم لمجموعة من المقاتلين المتحالفين مع المعارضة السورية، ولم تره منذ ذلك الحين.

Shamima Begum, one of three pupils from Bethnal Green who ran away from London aged 15 to join Islamic State in Syria, has been found by The Times in a refugee camp after escaping the jihadists’ final showdown. pic.twitter.com/kFcG02lvaq