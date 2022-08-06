داعش يتبنى تفجيرا خلف 22 جريحا في كابول

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن انفجار أسفر السبت، عن إصابة 22 شخصا في العاصمة الأفغانية كابول.

وجاء اعلان التنظيم مسؤوليته عن الانفجار على حسابه بموقع "تيليغرام".

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

وجاء الهجوم قبل احتفال عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى مقتل الحسين، حفيد النبي محمد.

وعلى الرغم من أن "داعش" لا يسيطر على أي مناطق في أفغانستان، إلا أن له خلايا نائمة خطيرة تستهدف الأقليات الدينية في البلاد وكذلك دوريات الشرطة التابعة لطالبان.

وسبق لحركة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي بعد عقدين من العمليات المسلحة أن تعهدت توفير المزيد من الحماية لمساجد الشيعة وغيرها من المنشآت التابعة لهم.