داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على زوار شيعة في العراق

قالت وكالة أعماق للأنباء إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم على زوار شيعة في العراق يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن ثلاث زائرات شيعيات قتلن في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أثناء توجههن إلى مزار شيعي قرب مدينة خانقين الواقعة في شمال شرق العراق.

ويتجمع مئات الألوف من الشيعة كل عام في العراق لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد.

وشن تنظيم الدولة الإسلامية حملة خطف وقتل منذ أن انهارت في عام 2017 دولة الخلافة التي أعلنها من طرف واحد في العراق وسوريا المجاورة.