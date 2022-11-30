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داعش يقر بمقتل زعيمه ويعلن عن اسم الخليفة الجديد

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:25
داعش يقر بمقتل زعيمه ويعلن عن اسم الخليفة الجديد
داعش يقر بمقتل زعيمه ويعلن عن اسم الخليفة الجديد

اقر تنظيم داعش الارهابي اليوم الأربعاء، بمصرع زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي واعلن عن اسم الخليفة الجديد لدولته المزعومه وذلك في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر، إن القرشي "قتل "أثناء قتال أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله ان يقتل"  

واعلن تعيين التنظيم للشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي "خليفة له".

 

 

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن قد اعلن في فبراير الماضي تنفيذ عملية انزال ادت الى مقتل ابو ابراهيم القرشي الذي تولى قيادة داعش بعد مصرع ابو بكر البغدادي في عام 2019 وبعد مقتل ابو ابراهيم تم تعيين ابي الحسن الهاشمي القرشي الذي يتم الاعلان عن مصرعه اليوم الاربعاء

من جهتها قالت تركيا قالت في ايار الماضي انها اعتقلت زعيم داعش ابي الحسن حيا 

ورحبت واشنطن على نبأ اليوم، قال المتحدّث باسم البيت الأبيض، جون كيربي: "البيت الأبيض يرحب بأنباء وفاة زعيم تنظيم داعش".

ولا يزال تنظيم داعش ينشط في الشمال السوري والبادية بالاضافة الى مدت عراقية محاذية لسورية وتعمل خلاياه النائمة على تنفيذ هجمات دامية بين الحين والاخر 

 


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