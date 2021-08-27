داعش ينشر صورة انتحاري مطار كابول واميركا تستعد لضربات اخرى

اماط تنظيم داعش اللثام عن هوية احد الانتحاريين المهاجمين لمطار كابول والذي اسفر عن مقتل اكثر من 103 اشخاص بينهم 12 اميركيا إضافة إلى عشرات الجرحى.

عبد الرحمن اللوغري

وجاء في بيان تنظيم داعش – خراسان، الذي صدر الخميس ونشرته وكالة “أعماق”، أن اسم الانتحاري هو “عبد الرحمن اللوغري”.

كما نشر التنظيم صورة للمفجر “اللوغري”. وقالت “أعماق”، في بيان صدر الخميس، إن “مقاتلها” استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة “لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية”.

103 قتلى في كابول

هذا وقد ارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابل، وفق مسؤولين أميركيين وأفغان بلغت 103 قتلى، في وقت قالت قناة “فوكس نيوز”

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الخميس، أن انتحاريين من داعش نفذا هجوم مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون.

Weekly inSITE #ISIS Aug 18-24: Khorasan Prov claims responsibility for deadly suicide bombing at #Kabul_Airport, gives photo of bomber. Naba 300 editorial criticizes #Taliban takeover of #Afghanistan. Rare attacks claimed in #Libya and the #Philippines.https://t.co/EAttQUd9pG pic.twitter.com/72PbxH8z3r — SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021

ولم يحمل الجنرال كينيث فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية، حركة طالبان مسؤولية الهجوم، لكنه قال إنه ينبغي عليها إعادة الطوق الأمني المفروض حول المطار، والذي اجتاحه آلاف الأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على أفغانستان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أطلعت حركة طالبان على معلومات استخباراتية بشأن هجمات محتملة.

هجمات محتملة

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية، الجمعة، أن القوات الأميركية تقول إنها تستعد لهجمات أخرى من داعش في كابل. وقالت بأن هجمات داعش ربما تشمل استخدام سيارات مفخخة وإطلاق صواريخ على مطار كابل.