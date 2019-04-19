داعش ينقل دولة الخلافة الاسلامية الى الكونغو

يبدو ان تنظيم داعش الارهابي قد وجد له موطئ قدم اخيرا بعد اندحاره من سورية والعراق بعد ان عاث في البلدين فسادا وقتلا وارهابا

الوجهة الجديدة لهذا التنظيم تتجه نحو افريقيا وتحديدا جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث اعلنها "ولاية وسط أفريقية" تابعة لـ"الخلافة"

داعش متواجد في المنطقة الافريقية الضعيفة امنيا وعسكريا، وخاصة في نيجيريا الغنية بالنفط الثروات الباطنية والتي فيها مساحات صحراوية واسعة يمكن التخفي فيها

ويقول خبراء ان الخميس الماضي نفذ تنظيم داعش أول هجوم له في الكونغو وقتل جنديين ومدني وقد وجد داعش مكانا له بين التنظيمات الارهابية والمتطرفه في الكونغو ويبدو ان ثمة تعاون وتنسيق سابقين مع تلك الفصائل المتطرفة مهدت لوصوله بسكل مريح الى هذا البلد مستغلا التمزق والمشاكل الصحية والانسانية التي يعاني منها

وتنشط في الكونغو أكثر من 12 مليشيا مسلحة وعصابات إجرامية تتخذ من القرى الاستوائية النائية في شرق البلاد مخابئ لها في هذه المنطقة الواقعة شرق البلاد.

ونقل موقع أفريكا كونفيدينشيال عن مصدر مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة أن تعاونا وتحالف إرهابيا نشأ بين تنظيم داعش وإحدى المجموعات المسلحة بالكونغو.