داعية اسلامي يقنع زوجته بترك الحجاب.. ويؤكد: "لا أدلة على فرضه"

البوابة - أكد داعية إسلامي تونسي، أقنع زوجته بترك الحجاب، أنه لا توجد أي آية في القرآن الكريم، تثبت فرضية وضع الحجاب بالنسبة للنساء المسلمات، مستدلا على ذلك، بقوله "إن الحجاب عادة، وليس فرضا دينيا".

وقال الداعية محمد بن حمودة، خلال مُشاركته في برنامج على تلفزيون “التاسعة” الخاص: "“كانت والدتي وزوجتي تلبسان الحجاب.. واطلعت على كل التفسيرات ولا توجد أي آية تثبت فريضة الحجاب بالنسبة للنساء”.

وأشار الداعية التونسي، إلى أنه بصدد إصدار كتاب جديد تحت اسم “الحجاب ليس في الكتاب”.

داعية إسلامي تونسي: أقنعت زوجتي بنزع الحجاب#شاهد_سكاي pic.twitter.com/JXNJGIWxMA — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 2, 2023

وأثارت تصريحات "بن حمودة"، رأي الشارع التونسي، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين رافض ومؤيد لها، مع تأييد واضح وكبير من قبل نساء وناشطات، وجهن الدعوة لمُساندة الداعية الاسلامي، والوقف ضد الحملة التي تشكك بإيمانه، وعلمه الديني.

كذب محمد بن حمودة الذي قال إن الحجاب موش فرض وصدق الله تعالى حيث قال في القرآن الكريم ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ الأحزاب 59.

صباحو. pic.twitter.com/IN2nf5REvf — 🌟🌟 ✌️✌️نــايـڵــة🌼🌺🌷🌺 (@Nallou1222) May 1, 2023

واعتبر بعض رواد التواصل الاجتماعي، أن تصريحات الداعية التونسي، تتماشى مع الانفتاح، ومحاربة الاسلاميين، فيما يرى آخرون، ضرورة النظر إلى ما يقدمه الداعية من أدلة ، ومحاججته بالبراهين.

تصريحات مثيرة للجدل للشيخ محمد بن حمودة 😵‍💫

أمس : اقنعت زوجتي بترك الحجاب لانه ليس فرض

اليوم : أكرر اعتذاري استغفر الله العظيم واتوب اليه

تعليقي:شيوخ السلطان مرض هذه الأمة. pic.twitter.com/UE9JsIqmCB — 🌟🌟 ✌️✌️نــايـڵــة🌼🌺🌷🌺 (@Nallou1222) April 30, 2023

وعقب الجدل، الذي رافق تصريحات"بن حمودة"، عاد الداعية التونسي، ونشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون”. أنا محمد بن حمودة اعتذر عن تطرقي الى موضوع الحجاب في الآونة الأخيرة وذلك لاشتباه الأمر على بعض الناس فلم أدعُ النساء إلى خلع الحجاب ولم يكن ذاك قصدي يوماً ما، ما أردته فقط هو مناقشة الآيات والأحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. أكرر اعتذاري من الجميع وكل من تأذى من الموضوع وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه”.