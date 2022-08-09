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داعية مصري: فرعون ليس مصريا وهذا هو الدليل

منشور 09 آب / أغسطس 2022 - 04:37
اسامة الازهري: المصري لا يخالف شرع الله
اسامة الازهري: المصري لا يخالف شرع الله

قلبت تصريحات الداعية المصري، أسامة الأزهري، افكار ومعلومات المصريين رأسا على عقب بعد تاكيده بان فرعون ليس مصريا واشار الى ان حاكم مصر التاريخي الشهير من الهكسوس

المصري لا يخالف شرع الله

وتطرق الازهري في تصريحات اذاعية للروايات التي جاء ذكرها في التوراة والقرآن حول خروج بني إسرائيل من مصر زمن النبي موسى، واكد انه "  وبحسب الرواية الدينية، فإن ثمة بحثا تاريخيا "هو الأصح" قد خلص إلى أن "فرعون لم يكن مصريا أصيلاً، بل كان من الهكسوس.. فالمصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال، والخلاصة أن الله فى هذا اليوم وضع خط النهاية لفرعون".

جدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي


وفيما ترك الداعية الاسلامي اسامة الازهري الباب مواربا امام تقديم الدلائل على تصريحاته، فقد أثارت اقواله جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل؛ واتهمه البعض  بـ "انعدام علمية الطرح" واستبعاده لمنطق البحث والفرض العلمي، بينما انتقد البعض الآخر ما استند عليه الأزهري لتأييد ما زعم أنه خلاصة بحث تاريخي من قوله إن "المصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله".

وساق اخرون خاصة المعارضون للنظام الحاكم اتهاما الى اسامة الازهري بان تصريحاته مواليا للرئيس عبدالفتاح السيسي على ارضية ان حكام مصر لا يفعلون ما فعله فرعون 

 

 

 

 

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