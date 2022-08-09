داعية مصري: فرعون ليس مصريا وهذا هو الدليل

قلبت تصريحات الداعية المصري، أسامة الأزهري، افكار ومعلومات المصريين رأسا على عقب بعد تاكيده بان فرعون ليس مصريا واشار الى ان حاكم مصر التاريخي الشهير من الهكسوس

المصري لا يخالف شرع الله

وتطرق الازهري في تصريحات اذاعية للروايات التي جاء ذكرها في التوراة والقرآن حول خروج بني إسرائيل من مصر زمن النبي موسى، واكد انه " وبحسب الرواية الدينية، فإن ثمة بحثا تاريخيا "هو الأصح" قد خلص إلى أن "فرعون لم يكن مصريا أصيلاً، بل كان من الهكسوس.. فالمصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال، والخلاصة أن الله فى هذا اليوم وضع خط النهاية لفرعون".

جدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي



وفيما ترك الداعية الاسلامي اسامة الازهري الباب مواربا امام تقديم الدلائل على تصريحاته، فقد أثارت اقواله جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل؛ واتهمه البعض بـ "انعدام علمية الطرح" واستبعاده لمنطق البحث والفرض العلمي، بينما انتقد البعض الآخر ما استند عليه الأزهري لتأييد ما زعم أنه خلاصة بحث تاريخي من قوله إن "المصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله".

وساق اخرون خاصة المعارضون للنظام الحاكم اتهاما الى اسامة الازهري بان تصريحاته مواليا للرئيس عبدالفتاح السيسي على ارضية ان حكام مصر لا يفعلون ما فعله فرعون

فرعون أصلاً مش مصري



طالما قرعون كان كافر أوي، مؤكد مش مصري لأن مصر عمرها ما تطلع كفار أو فراعنة.



الشيخ أسامة الأزهري ينفي مصرية فرعون، حكامنا ميعملوش كده . pic.twitter.com/7hxLkvyyJK — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) August 9, 2022

أسامة الأزهري، مستشار #السيسي للشؤون الدينية: فرعون موسى لم يكن مصرياً أصيلاً، وإنما كان من شعوب الهكسوس، فالمصري الأصلي لا يمكن أن يبلغ ذلك الحد من البعد عن الله، بحسب زعمه!

ماذا عن your boss؟ pic.twitter.com/xiee45GJF0 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) August 7, 2022

فى تصريح جديد للدكتور أسامة الأزهري بيقول إن فرعون لم يكن مصرياً أصلاً ، بل كان من "الهكسوس" فالمصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله !😅

فعلاً ضحكتوا علينا الناس والله

ليه يعنى كده!

ايه الميزة ال فينا كمصريين عشان جنسنا يكون بعيد عن الكفر والبعد عن الله! — Ayman Abozaid 🇵🇸 (@AymanAbozaid97) August 8, 2022

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